l martes 25 de febrero, Chile declaró un estado de emergencia nacional y el gobierno impuso un toque de queda entre 10 pm y 6 am. ¿La razón? Su sistema eléctrico tuvo un apagón que afectó a 90 por ciento de la población. Todos los servicios críticos y esenciales se vieron afectados de manera importante. Cuatro días después, el sistema no se encontraba restablecido y los efectos persistían. Vale la pena recordar que Chile fue el primer país en privatizar su sector eléctrico y el primero en llevar a cabo el experimento de mercado eléctrico con un Estado regulador a finales de los 70. De acuerdo con ese dogma, en manos de privados, esto nunca pasaría. A la hora de escribir este artículo, la probable causa parece ser falta de inversión en sistemas de seguridad en el sector de distribución. Esto a pesar de que Chile históricamente tiene tarfias por arriba del promedio de Latinoamérica y que continúan aumentando. De enero de 2020 a abril de 2024, el precio promedio de la electricidad en Chile aumentó 44 por ciento, y desde julio de 2024 a enero 2025, se incrementó otro 60 por ciento para cubrir la deuda con el sector eléctrico de Chile , con aumentos esperados hasta 2035 (https://bit.ly/4kk8SOp). Esa deuda fue resultado de que el sector privado, subestimó los riesgos y los costos de las tecnologías que quisieron integrar a la red, y como siempre, cuando la realidad los alcanzó, exigieron que el gobierno los rescatara de sus propios errores a expensas de los ciudadanos. Al no tener una empresa pública, el gobierno tuvo que hacer un Fondo de Estabilización de Tarifas para evitar el colapso financiero de muchos generadores y para evitar que las tarifas crecieran de manera exponencial.