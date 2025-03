Otro aspecto que preocupa al OCNF, que cuenta con más de 17 años de acompañamiento legal de casos, es que las fiscalías o unidades especializadas en feminicidio sólo tienen el nombre, porque la mayoría no cuenta con gente experta en el tema.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer (8M), Estrada indicó a La Jornada que sólo 28 por ciento de los asesinatos de mujeres se iniciaron investigando como feminicidios, así que como observatorio no vemos cambios sustanciales .

Si vas a acreditar contextos de violencia que están vulnerando la vida de las mujeres, no sólo en el ámbito familiar, sino en un contexto más amplio criminal, llegas y encuentras que tienen pocos agentes del Ministerio Público, y que además no están realmente especializados, aunque haya una fiscal de feminicidio encabezando la fiscalía.

Insistió en que la mayor parte de esos espacios tienen poca eficiencia, y por eso al final no están logrando acreditar el delito, y eso no es porque no haya violencia feminicida, por ejemplo en Guanajuato se acredita únicamente 5 por ciento .

Remarcó que no basta sólo con que haya fiscalías especializadas de feminicidio , sino que deben tener personal experto y suficiente. Se ha hecho mucho trabajo en marcos legales y protocolos, pero no estamos logrando justicia para las mujeres.

Aunado a las deficiencias anteriores, afirmó que el Poder Judicial es otro actor que deja mucho a deber, ya que falta que juzgue con perspectiva de género.