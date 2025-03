Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Lunes 3 de marzo de 2025, p. 7

El uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo implica un riesgo y es preocupante , debido a que en un lapso corto han decrecido las capacidades creativas de estudiantes, señaló Carlos Coello Coello, miembro de El Colegio Nacional desde 2023.

El computólogo, en entrevista, precisó que una de las prioridades sobre estas tecnologías debe ser la enseñanza de la ética para concientizar a los jóvenes de que estas herramientas están diseñadas para catapultar la creatividad, pero no para sustituirla.

Estas tecnologías son un apoyo, no son todo, no son el sustituto de tener que leer libros, de estudiar, de aprender matemáticas, física, química. No porque la IA nos pueda resolver las dudas, ya no tenemos que hacer algo extra, porque si eso ocurre, no se vayan a quejar de que les quiten su empleo, porque también puede hacer el empleo que tenemos , advirtió.

El investigador recalcó la importancia de equilibrar el uso de la IA y los límites que los jóvenes se deben imponer al usarla para no abusar de ella.

También enfatizó en el ámbito educativo, en el sentido de que se están formando jóvenes que realmente no van a tener el conocimiento que avala su título universitario, porque en realidad no saben hacer lo que tenían que haber aprendido porque hicieron todo con estas herramientas .