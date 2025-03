Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de marzo de 2025, p. 5

La herencia política y de control de Silvano Aureoles Conejo cruza todos los cargos de primer nivel en el gabinete de su sucesor, Alfredo Ramírez Bedolla, con personajes que militaron en el extinto PRD y ahora desde la cúpula de Morena dominan la política de Michoacán, pero que también han encontrado cobijo en gobiernos como el de Nuevo León y en las campañas de Movimiento Ciudadano.

El propio gobernador formó parte de la campaña de Aureoles al gobierno del estado, pero después de ganar en 2021 dijo que recibía una entidad en quiebra, con una deuda pública de 45 mil millones de pesos.

Se trata de un grupo de poder en el que las figuras principales son Carlos Torres Piña, actual secretario de Gobierno y ex dirigente perredista en la entidad; Elías Ibarra Torres, coordinador de gabinete y ex secretario de Salud en el sexenio pasado; el fiscal general de Justicia, Adrián López Solís, titular de Gobierno de Aureoles y considerado su hombre de confianza ; Antonio Soto, ex coordinador de asesores y actual secretario de Migrantes, y la secretaria de Educación, Gabriela Desireé Molina Aguilar, ex titular del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

La mano política de Aureoles se extiende a la dirigencia estatal de Morena, que está a cargo de Jesús Antonio Mora González, quien fue su suplente como diputado federal en la 62 Legislatura. El control va más allá, a los diputados estatales que impuso en las listas al Congreso.

En este caso está Giuliana Bugarini, quien fue secretaria de Bienestar y hoy tiene una curul por Morena y es consejera nacional del partido.

En su momento, fue en la fórmula con Torres Piña al Senado y ambos compitieron en la contienda interna con Raúl Morón, que ganó y es senador por Morena.

También, Fabiola Alanís Sámano, quien fue secretaria de Igualdad Sustantiva con Aureoles, y quien ahora es coordinadora de Morena en el Congreso local.