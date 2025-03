Fernando Camacho, César Arellano y Gustavo Castillo

Patricia Sánchez Nava, jueza de control del centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Oriente, dictó prisión preventiva a cuatro colaboradores del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, acusados por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.

Aureoles Conejo está prófugo de la justicia, igual que dos ex secretarios de Seguridad Pública de Michoacán, además de Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y designado notario público por el propio ex gobernador poco antes de concluir su encargo. Las autoridades mexicanas detectaron que viajó a Argentina, aunque no ha sido localizado.

Durante una audiencia que se alargó ayer por más de 18 horas, la juzgadora acusó a Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, de provocar un daño patrimonial al estado por más de 3 mil 400 millones de pesos.

Asimismo, la juzgadora decretó como medida cautelar que Villegas Pineda y Maldonado Mendoza permanezcan recluidos en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras Delgado Murillo y Bernal Bustamante permanecerán detenidos en el Reclusorio Oriente. La continuación de la audiencia inicial será el próximo jueves, cuando se definirá su situación jurídica. La fiscalía argumentó la necesidad de que permanezcan privados de la libertad debido al riesgo de fuga.

Los ex servidores están imputados, junto con Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Cualcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Durante la acusación, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción explicó que los inmuebles habían sido arrendados por periodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, que recibió dicha encomienda por adjudicación directa, pese a haber sido creada de forma muy reciente –en 2015–, lo cual, a decir de las autoridades federales, ya daba idea de la mala administración de los recursos públicos .