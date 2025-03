Destacó además a los paisanos que viven en Estados Unidos, pues sin su contribución la nación del norte no tendría la grandeza que presume. En particular se refirió a los que trabajan en el campo, quienes ponen los alimentos en la mesa de los estadunidenses.

“Ellos se fueron para allá por necesidad y desde allá ayudan mucho a sus familias con las remesas, pero también que sepa Estados Unidos, porque los mexicanos y mexicanas que están allá, envían recursos a México, pero dejan mucho en Estados Unidos.

Lo he dicho otras veces, Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan en el otro lado. Si no hubiera paisanos laborando el campo del otro lado, los mejores del agro, no habría comida sobre la mesa de los estadunidenses; si no trabajaran en los servicios, no sería lo que es (en) distintos lugares de Estados Unidos.

La mandataria afirmó que en caso de que los connacionales que viven allende la frontera norte deseen regresar a México, serán recibidos con los brazos abiertos, porque son grandes mexicanos y mexicanas, héroes y heroínas de nuestra patria .