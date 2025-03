Los amarillos van solos en el Clausura 2025 y, además, en caso de duda los árbitros fallan a su favor. Ni siquiera les inquieta ver al León en la punta… Ridículo el que hizo Toluca, que con el timonel Antonio Mohamed sigue a los tumbos. Su enredo a la hora de los cambios y haber incurrido en alineación indebida refleja el pánico que le infunde América… Los dueños malinchistas no aprenden, nada perturba su preferencia por los estrategas foráneos; ahí está Monterrey, pagando millonadas a Martín Demichelis y a su legión ibérica, que hasta ante el Mazatlán sufre.

Tigres ganó al Necaxa con más suerte que buen juego y el barrabrava Nahuel Guzmán se ganó una tarjeta roja por fanfarrón. La Máquina no carbura, perdió el brillo que tuvo con Martín Anselmi… Al perro flaco se le cargan las pulgas , ése es Pumas, tiene un plantel endeble y encima padece varias bajas. Ligó 4 reveses al hilo. El club del Pedregal no necesita a Efraín Juárez, sino a un mago… Los demás equipos no existen, sus dueños los tienen arrumbados en un rincón, al cabo que no hay descenso… El verdadero ganón es el club de Coapa, que está aprovechando la indolencia del resto.

El equipo tricolor va a tono: opaco. El seleccionador Javier Aguirre lanzó una megaprelista de 60 convocados para jugar la fase final de la Liga de Naciones de Concacaf ¡y todavía falta el español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo!, pues el técnico André Jardine reveló que el Vasco ya le confesó su interés en llamarlo… Lo interesante de lo que ocurra el día 20 ante Canadá, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, será la respuesta de la afición radicada en Estados Unidos, tan atemorizada por las redadas y deportaciones, ¿brillará por su ausencia?… ¿Será que se acabó la gallina de los huevos de oro?