ras la brutal paliza recibida de parte de Donald Trump y James David Vance, al payasito ucranio le dieron otra patada en santa parte: Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadunidense, dijo que necesitamos un líder que pueda tratar con nosotros, y queda claro que las motivaciones personales o políticas de Zelensky no son coherentes con el objetivo de detener los combates en su país; vamos a tener un problema real; la paciencia de los estadunidenses para seguir dando miles y miles y miles de millones de dólares, sin un final a la vista, no es ilimitada; esta guerra tiene que terminar y va a requerir concesiones territoriales; se necesita un líder ucranio capaz de negociar y el citado de plano no da el ancho.

Mientras, en la Europa de la OTAN y como parte del vodevil ucranio, Zelensky –que debe cantidades multimillonarias a medio mundo– se reunió con 15 indignados líderes de aquella zona para armar un plan alternativo para la guerra en Ucrania, el cual presentarán… a Trump para su aprobación, es decir, lo pondrán a consideración del mismo personaje que con una patada en el culo corrió al payasito de la Casa Blanca. Es tal la dependencia de esos líderes aliados que no dan un paso sin el visto bueno de su patrón, quien sólo quiere una cosa.

Para sus fines, a Trump no le interesa Zelensky, no le sirve, es desechable, porque lo que el mandatario estadunidense realmente pretende –así lo ha dicho– es recuperar los 350 mil millones de dólares que, asegura, su país ha invertido en tres años de guerra en Ucrania (Joe Biden dijo que fueron 100 mil millones) y obtener un atractivo pilón: las denominadas tierras raras que se localizan en territorio ucranio, aunque, de acuerdo con información oficial, el grueso de ellas se localiza en áreas ahora bajo control del ejército ruso.

De cualquier suerte, el pilón que Trump desea obtener de Ucrania ni lejanamente le alcanzaría para, en esta materia, equiparar a Estados Unidos con China, nación que posee las mayores reservas mundiales de tierras raras, en una proporción 23 veces mayor a las que se encuentran en territorio estadunidense.

De hecho, entre los principales países con reservas de tierras raras, Estados Unidos ocupa la última posición. China (44 millones de toneladas) la primera, y después de ella Brasil (21 millones) e India (7 millones) ocupan el segundo y tercer lugar en la categoría mundial. Y estas tres naciones forman parte del BRICS. Rusia, también integrante de dicho mecanismo, cuenta con 4 millones, el doble de los gringos.