El PIB servicios fue en 2024 de 19.732 b y su crecimiento real fue de 2.32% para una tasa media anual de 0.99% en el sexenio (Gráfico 5).

De sus sectores más importantes, el comercio minorista creció 2.60% y el mayorista 1.33%, servicios inmobiliarios y alquiler 0.82, transporte y almacenamiento 4.01, servicios financieros 3.51, servicios educativos 0.78, actividades de gobierno 1.33, y servicios profesionales, científicos y técnicos 15.13%

Con Estados Unidos debemos tener claro que el muro fronterizo es la expresión real de nuestra relación, que la frase Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses está más vigente que nunca, y que es sabio considerarnos vecinos distantes. En materia económica la integración, según se ve, no les interesa y hay que ir preparando la defunción del T-MEC; a ese gobierno chantajista ya no es pertinente buscarlo, sólo exponer datos a la opinión pública y que ellos hagan lo que quieran (y puedan) hacer. Lo urgente es llevar el Plan México hasta sus últimas consecuencias, remexicanizar y revitalizar nuestra economía, acotar a los monopolios nacionales y extranjeros, y abrir espacios a la expansión productiva propia. Las oportunidades son inmensas, ¿habrá empresarios nacionalistas?

