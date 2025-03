E

n las últimas entregas de este diario, que tienen los lunes como fecha hebdomadaria, esta columneta ha dedicado sus ganas, y a veces hasta sus opiniones, a relatar de manera sencilla y coloquial, qué pasa con la riqueza que producimos diariamente los habitantes de este país y, por supuesto también, los que por desgracia, nacidos entre nosotros, están las más de las veces y al margen de su voluntad, fuera de nuestro territorio; sin embargo, a ellos, nuestro territorio, material y anímico no los ha abandonado jamás.

Veamos estas palabritas convertidas en cifras: a principios de este mes, como suele ser su costumbre, Braulio Carbajal nos dio una noticia de asombro y reflexión: Salarios de migrantes en Estados Unidos durante 2024 sumaron 373 mil 726 millones de dólares . Este aumento representó 9.6 por ciento a la suma salarial del año anterior, que fue de 340 mil 903 millones. (Ya más adelante veremos cómo se distribuyen, para bien de los ciudadanos estadunidenses, estas cantidades húmedas por los sudores del trabajo excepcionalmente eficaz de los migrantes mexicanos). En un detalle muy indicador de otro tema por demás interesante y de innegable actualidad, nos agrega don Braulio la siguiente información: del total de salarios pagados a migrantes mexicanos, la división por géneros fue la siguiente: 264 mil 844 millones de dólares fueron obtenidos por trabajadores del sexo masculino y 108 mil 882 por mujeres. Esta clasificación implica otra más: 61.8 por ciento de este ingreso correspondió a trabajadores mexicanos sin residencia y, de los cuales 64.6 por ciento son hombres y 54.8 por ciento mujeres.