De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de marzo de 2025, p. a33

En Anora, una joven stripper de Brooklyn, Nueva York, tiene la oportunidad de hacer realidad la historia de Cenicienta al conocer y casarse impulsivamente con el hijo de un oligarca ruso. Fue realizada por Sean Baker, quien ha gustado de retratar a los grupos marginados. Esta película fue la mejor para la academia de cine estadunidense, que en el Teatro Dolby de Los Ángeles celebró anoche la edición 97 de los premios Oscar.

Además de ser la mejor película, Anora obtuvo las estatuillas por mejor guion original, mejor actriz (Mikey Madison, quien da la sorpresa), mejor edición y mejor director. Quiero agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales , dijo Baker en uno de sus recibimientos del premio, repitiendo comenta-rios que hizo cuando ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Adrien Brody fue el mejor actor protagonista por El brutalista, de Brady Corbet. Recibió el Oscar hace 20 años por El pianista por los mismos traumas de la guerra .

También con El brutalista, Lol Crawley ganó el Oscar a la mejor fotografía, y Daniel Blumberg se llevó el premio por su partitura.

La mejor película de habla no inglesa fue Aún estoy aquí, de Walter Salles. Se trata del primer Oscar que obtiene Brasil en la historia. Aborda la desaparición en 1971 del ex diputado Rubens Paiva (Selton Mello), y la estoica resistencia de su viuda, Eunice Paiva, interpretada por la también nominada Fernanda Torres. Hoy es el día para sentirse aún más orgulloso de ser brasileño. Orgullo de nuestro cine, de nuestros artistas y, sobre todo, orgullo de nuestra democracia. Es un reconocimiento al trabajo de Walter Salles y de todo el equipo, de Fernanda Torres y Fernanda Montenegro, de Selton Mello, de Marcelo Rubens Paiva y familia y de todos los involucrados en este extraordinario trabajo que mostró a Brasil al mundo , dijo en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No Other Land fue premiada como mejor documental de largometraje. Los directores, el palestino Basel Adra, joven activista, y Yuval, periodista israelí interesado en documentar la resistencia palestina, pidieron, al recibir el Oscar, detener la destrucción atroz de Gaza. Hace aproximadamente dos meses me convertí en padre, y mi esperanza para mi hija es que no tenga que vivir la misma vida que estoy viviendo ahora, siempre temiendo a los colonos, la violencia, las demoliciones de casas y los desplazamientos forzados , dijo Adra.

No Other Land tuvo una exitosa trayectoria en el circuito de festivales de cine. Sin embargo, no encontró un distribuidor en Estados Unidos después de ser adquirido en 24 países.

La oriunda de Nueva Jersey de origen dominicano Zoe Saldaña se llevó el premio a mejor actriz de reparto por interpretar a una abogada que enfrenta el mayor desafío de su carrera en el narcomusical Emilia Pérez. Soy orgullosa hija de migrantes , declaró al recibir la estatuilla.