De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de marzo de 2025, p. 8

Lalo Toral, tecladista de El Tri, murió ayer a los 78 años de edad, informó la banda mexicana en su cuenta oficial de Instagram.

Con infinita tristeza comunicamos la irreparable pérdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol. Abrazamos con todo nuestro amor a su querida esposa, Maggie May. Querido, Lalo, te vamos a extrañar. Descansa en paz , se lee en el mensaje.

Toral tomó clases de piano desde niño, a los 7 años aprendió a tocar el Vals de la Bohemia de Puccini. A los 13 años vio por primera vez a Elvis Presley, tal fue su impacto que compró de inmediato una guitarra para tocar sus canciones.

El músico estudió composición con las materias de piano, solfeo, armonía, análisis musical y conjuntos corales con el maestro Bebu Silveti, además de dirección de orquesta y orquestación en el Conservatorio Nacional de Música.

Fundó Los Sparks, su primer grupo, y fue parte de los grupos Los Locos del Ritmo, Los Yaki, Rippers, Los Beatniks, Papa’s on Blues Band, Los Sinners y Naftalina. Participó como músico y actor en la cinta Sor Yeyé (1967), protagonizada por Hilda Aguirre, Manuel Gil y Enrique Guzmán. Con Los Yaki también participó en la película de Cantinflas Un Quijote sin Mancha, de 1969, en ese mismo año produjo el primer disco del grupo Three Souls In My Mind, en el cual incorporó el piano en sus primeras grabaciones, en un principio participó como músico invitado en conciertos especiales, hasta que poco a poco pasó a formar parte oficial de la banda. Ya con el nombre de El Tri compuso y grabó los temas ADO, Todo me sale mal, Oye, cantinero, Chavo de onda y Madre Tierra en versión sinfónica.