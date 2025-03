En el teatro, La criada bien criada, que estelarizó, tuvo la temporada más larga y exitosa de los años 70, con más de 2 mil representaciones. “Cuando estaba en su apogeo, sugerí a algunos colegas de la universidad ir a verla. Se negaron porque lo in era Seki Sano, Héctor Mendoza, Juan José Gurrola, Juan Ibáñez, Héctor Azar o Salvador Novo, precisamente directores que admiraban a María. Luego supe que esos exquisitos habían ido a verla”, señaló el periodista y ambientalista.

Del teatro, la radio y el disco, la estrella pasó al cine, medio en el que ha realizado más de 30 películas. En la televisión María Victoria protagonizó una serie histórica , La criada bien criada.

Amigo de la actriz, Restrepo contó: “un día Teté –hija de María– me llamó para invitarme a comer a su casa con su esposo Román y María. Me pidió que llevara a Tongolele. Al llegar, le dije: ‘Teté, traigo un regalo muy especial para tu mamá’. Me respondió que me traía otro: María Luisa Landín, una de las figuras que siempre he admirado y que inmortalizó el bolero Amor perdido”. En seguida, se escuchó Pa’ qué me sirve la vida, canción que María Victoria y María Luisa grabaron juntas con el Mariachi Vargas.

El regalo de Restrepo para la diva fue “una grabación que no está en ningún catálogo de la obra de su autor Pérez Prado, que no se escuchó en México, aunque sí en Centro y Sudamérica. Se trata del mambo María”.

Entre las decenas de premios y reconocimientos que ha recibido la homenajeada, Restrepo destacó María Victoria, el alma en el cuerpo, libro de Beatriz Espejo, el documental Cuidadito, cuidadito, de Sergio Muñoz, y uno reciente, Las victorias de María, producto de la televisión veracruzana. Por supuesto que se escuchó Cuidadito, al igual que Mil besos, con arreglo de Juan García Esquivel.

Por otro lado, recalcó “la miopía y la ignorancia de las autoridades culturales que le negaron el Teatro Bellas Artes para un concierto-homenaje, alegando que lo de María no era cultura. Con razón José Antonio Alcaraz llamó al Teatro Blanquita ‘el Bellas Artes de los pobres’, y al de Bellas Artes, ‘El Blanquito’, por su frialdad y porque allí no se animaba el público”.