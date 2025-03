Esto ha llevado a que México dispare sus importaciones de maíz para cubrir la necesidad de la población. En 2025 se esperan compras al extranjero por 25 millones 200 mil toneladas, 47 por ciento más frente a las 27 millones 200 mil toneladas reportadas en 2018, el mejor año para la producción.

Urge diversificación

En 2024, alrededor de 90 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de México tuvieron por destino Estados Unidos, destacó Fernando Cruz, economista en jefe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, por lo que urge tratar de incrementar el comercio con otros países.

Este pleito comercial nos está dejando claro que depender de un solo país, aunque sea nuestro principal socio comercial, no es lo idóneo. México tiene acceso a más de 60 por ciento del PIB global a través de una red de tratados comerciales muy bien establecida, la cual no utilizamos. No quiere decir soltar el mercado de Estados Unidos, pero no hay que poner todos los huevos en una sola canasta.

Resaltó que los gobiernos se pelean, pero no producen, sólo ayudan , por lo que es indispensable que los productores de la región se pongan de acuerdo para apoyarse.

Por su parte, Anaya destacó que México, Estados Unidos y Canadá representan 18 por ciento de la producción global de agroalimentos, por lo que en lugar de estar hablando de aranceles, urge implementar una política agroindustrial para potenciar a los tres países.