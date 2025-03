Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 3 de marzo de 2025, p. 9

Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas y uno delos sabios del futbol en México, dice que pocas cosas alegran a una gran afición como el regreso de un ex jugador formado en casa, convertido ahora en entrenador. El doctor cree que Efraín Juárez no va a ser la excepción. En un club donde quedan algunos conceptos de antiguas épocas, el mexicano que hizo campeón al Atlético Nacional en Colombia (Liga y Copa) reúne una eficiencia superior a la de otros colegas que aspiraron al cargo.

Hemos tenido una época triste, dolorosa, pero estamos con la ilusión de revertir todo esto y pensamos que Juárez es quien puede hacerlo , explica el ex seleccionador nacional, convencido del nuevo comienzo en Ciudad Universitaria.

¿Quién no quisiera entrenar a los Pumas? , pregunta Juárez al escuchar el mensaje de presentación, rodeado de su familia y ante decenas de cámaras de televisión. Te queda bien , celebra entre risas Mejía Barón mientras el ex mediocampista de la filial Pumas Morelos se pone la chamarra conmemorativa por los 70 años del club. ¿Lo dice porque estoy gordo, doctor? . El ida y vuelta entre el vicepresidente deportivo y el nuevo director técnico sube el telón de una sesión de más de 40 minutos en la que el futuro del club, que en la Liga registra cuatro derrotas consecutivas, parte de las bases de un cuerpo técnico con esencia puma.

Todo mundo quiere pegarle a este equipo , afirma el ex futbolista de 37 años, con los cálculos ya hechos de los puntos que quedan por jugar (21) y las victorias que necesita para avanzar a la fase final. “Si somos sinceros, estamos en el mismo camino que muchos y resulta que los únicos en un estado de crisis somos nosotros, eso no es verdad. Yo estoy aquí para ganar. Me encantaría tener más tiempo de trabajo, pero no hacemos magia y tampoco me asusta.