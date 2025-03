Hace casi un año recibí una llamada de Aurora Cano, directora de la CNT, en la que me proponía dirigir una obra inédita de José Agustín, quien recién había fallecido. Como fue un escritor de otra índole, maestro de la irreverencia que, además, dio identidad a las generaciones de los años 70, 80 y 90, un superícono, la SC le organizó un homenaje , explicó la creadora escénica.

“Entonces, después de su muerte salió a la luz Baño de uñas, que él había escrito en 1994 y que se le dio a la CNT. Así que cuando Aurora me explicó todo esto, me dijo que faltaba mes y medio para el estreno, pero la SC todavía no confirmaba si haría la obra o no.

Recibí este texto inédito, escrito a máquina, todavía con anotaciones del autor; lo leí y entendí como la mitad. Me pareció una obra superdelirante y chida; me emocionó mucho y acepté.

La directora escénica y dramaturga contó lo anterior al término de la función de restreno, efectuada en la sala Héctor Mendoza de la CNT (Francisco Sosa 159, colonia del Carmen, Coyoacán), donde se mantendrá en temporada hasta el 30 de marzo, con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas. Entrada libre, previo registro en el correo [email protected]

Explicó que ella se quedó con una sensación de tristeza después de esa primera presentación, y las dos más en los estados: “Me sentía apachurrada porque dirigí una obra en la CNT y nadie se enteró. Para mí es muy valioso este espacio. Hace 11 o 12 años yo estaba allí, sentada en esas butacas estudiando mi carrera de teatro y viendo por primera vez una obra de esta compañía.

Me pareció muy hermoso enterarme de que existía algo así, que había un elenco de 40 personas o más, estable, con sueldo digno, haciendo teatro y que hay todo un sistema que soporta a esta agrupación. Por supuesto, es muy valioso para mí estar aquí. Por todo lo que acabo de mencionar, siento que hoy es mi estreno.

Integran el elenco Georgina Arriola, Estefanía Norato, Medin Villatoro y Salvador Carmona.