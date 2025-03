La edición 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) concluyó ayer marcada por la multitudinaria presencia de nuevos visitantes en busca de títulos que los fascinen y de los asiduos entusiastas por hallar textos especializados que no encuentran en librerías.

Informó que entre los textos más vendidos se hallan Filosofía de la cultura y transmodernidad: Ensayos, de Enrique Dussel, y Filosofía y literatura: Apologías y concurrencias, de Adrián Espinoza y Leticia Romero.

Otros muy requeridos fueron Los combates por la historia y el socialismo y La izquierda mexicana en su laberinto 1974-2024, los primeros dos volúmenes de Obras escogidas de Enrique Semo. Éstos se les habían agotado. Mientras Ycari hablaba con este diario, tres personas se acercaron para preguntar por estos volúmenes.

El poeta y editor José Ángel Leyva, jefe de publicaciones de la UACM, dijo a La Jornada que los títulos de esa casa de estudios responden muy bien a los intereses de los universitarios y han logrado una relación interesante con ellos, mediante ofertas y materiales que inciden en su formación. En torno al aumento de la solicitud de los títulos del intelectual y militante Enrique Semo, Leyva mencionó que en parte se debe a lo publicado en La Jornada (24/2/25).

En México sí se lee

Hizo hincapié en que las ferias del libro demuestran que en México sí se lee, y que cuando hay oferta variada, la gente compra. Las universidades son importantes en ese proceso por sus acciones editoriales sin fines de lucro . Reconoció el incremento de la visita, en lo que definió casi como día festivo .

Por su parte, Jonathan Guerrero, encargado del módulo de Siglo XXI Editores, concordó en que este año hubo mayor afluencia respecto de 2024, quizá por la mayor difusión en medios de comunicación. Refirió que los fines de semana han tenido más asistentes.

Otro de los visitantes, Francisco Nájera, relató que acompañó a su hijo en la búsqueda de textos para su enseñanza, pero nos empezó a gustar la variedad de títulos y para todas las edades . Él mismo se compró un libro sobre ChatGPT, ya que en su empleo están implementando la inteligencia artificial en sus plataformas.