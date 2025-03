Sanjuana Martínez

Domingo 2 de marzo de 2025

La regiomontana María de los Ángeles García Jiménez, viuda de Bryant, recorre sus tierras de más de 3 mil hectáreas, vestida con botas vaqueras blancas, blusa rosa y sombrero norteño negro. En estos terrenos ubicados en Santa Catarina, Nuevo León, se construirá la Gigafactory de Elon Musk: Ya le mandé decir que la propiedad que compró me pertenece, soy la dueña. Se la vendo, pero necesita pagarme a mí y a mis siete hermanos. Nosotros somos los verdaderos dueños y no los Garza Ayala que le hicieron fraude .

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, seguramente nunca se imaginó que cuando sobrevoló este lugar a finales de 2022 con el gobernador Samuel García en un helicóptero oficial y eligió desde lo alto con su dedo flamígero estas tierras para construir su empresa filial de Tesla, las mil 194 hectáreas que luego compró por más de 100 millones de dólares, estaban en litigio legal desde hacía 20 años.

El magnate conservador consejero del presidente Donald Trump, presume su astucia en los negocios, pero el año pasado se enteró después de pagar parte del terreno en disputa, ubicado en la carretera Saltillo-Monterrey, que fue engañado. María de los Ángeles le notificó a través de varias cartas la estafa que sufrió para que el dueño de la red social X rectifique mientras el proyecto de su armadora automotriz lo mantiene en pausa:

No tengo nada que pelear con Elon Musk, él es el que tiene que pelear con los Garza Ayala. Las tierras que compró son de nuestro rancho Carvajal. Tengo todos los documentos: cinco escrituras, siete intestados y el pago del impuesto predial durante los últimos 50 años , dice en entrevista con La Jornada, mientras ofrece copia de los documentos.

Fraude oficial

Con su caso, María de los Ángeles, de 71 años, destapa una red de corrupción que opera en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, donde afirma le desaparecieron todos los documentos de sus propiedades.

Un día, cuenta que fue a pagar el predial y se enteró que su expediente catastral número 16001040 había sido dado de baja: ¡Sorpresa! nos dicen que el número de nuestro catastro no existe. Les dije: ¿cómo qué no existe?, antes que no había computadoras siempre existió y ahora que tienen todo digital, lo desaparecieron. Era 2009 y después de insistir nos dijeron que nuestras propiedades ya estaban a nombre de otras personas. Nos desaparecieron, pero nosotros tenemos los papeles .

Añade: los colindantes, la familia Garza Ayala (descendientes del general Lazaro Garza Ayala tres veces gobernador de Nuevo León) con quienes siempre tuvimos problemas, hicieron una rectificaciones y los funcionarios nos dijeron que vieron que los terrenos les pertenecían a ellos porque nosotros nunca contestamos. Según ellos, le avisaron a mi abuelo, Manuel García Rodríguez y como nunca se presentó, pues entonces dieron de baja el expediente catastral. Luego nos enteramos que mandaron la notificación a la dirección equivocada .

Su abuelo había muerto en 1955 y el director del catastro les dijo que ante la ausencia de contestación, resolvieron darle los terrenos a la otra familia y por tanto les podían devolver el dinero que habían pagado de predial: Yo le dije: ¿estás loco? ¿crees que estás hablando con una persona ignorante? .

Con los intestados en la mano y el notario de su familia, María de los Ángeles fue a intentar registrar nuevamente los terrenos, pero los funcionarios se negaron: Fue entonces cuando nos pusieron en una encrucijada demasiado grande. Yo me lance a hacer una verdadera investigación porque ningún funcionario nos ayudaba y todos los abogados que contratábamos nos robaban, nos sacaban dinero y no hacían nada .

Disputa antigua

Desde 2019, María de los Ángeles y su hermano Pedro Manuel García Jiménez, presentaron un juicio contencioso administrativo con el número 1255/2019, para demandar a los ex directores del Catastro, Roberto López Gallardo y Víctor García Rosales, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, el notificado de la Secretaría de Finanzas y al registrador del noveno distrito del Instituto Registral durante la administración del ex gobernador Jaime Rodríguez El Bronco.

También demandaron a Carlos Garza Ibarra, entonces y actual director de Créditos y Cobranzas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del gobierno de Samuel García. El edicto fue publicado en el Periódico Oficial del estado el 11 de diciembre de 2020.

En el juicio se emplazó igualmente a los acusados del despojo, los familiares del ex gobernador de Nuevo León, Lázaro Garza Ayala, y sus descendientes, Lázaro Genaro Garza Dávila, Cecilia Lamar Garza Dávila, Laura Leticia Garza Dávila y Elvia Garza Dávila.