Educadores de Morelos destacaron que el compromiso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue que se aplicaría una tabla para reducir los años de servicio para la jubilación, y regresar a como era hasta antes de la nefasta reforma del Issste de 2007, cuando una maestra podía solicitar su retiro a los 28 años de servicio y un profesor, cuando cumpliera 30 .

Ahora llega esta administración, explicaron, con nuevos funcionarios y modifican todo. No consideran que después de tres décadas de estar a diario con los niños, trabajando con ellos, ya no rindes igual. Hay muchos compañeros que están buscando un cambio de actividad laboral, porque están cansados, y por la Ley del Issste de 2007 no pueden retirarse .

En la Ciudad de México, docentes de prescolar con 27 años de servicio, indicaron: estamos enfrentando un sistema de pensiones que no nos garantiza ni un retiro digno ni con salud, porque muchas compañeras tenemos diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y cansancio crónico . Señalaron que no es lo mismo llegar con 23 o 24 años a atender a los chiquitos de 3 a 5 años, que además ahora son mucho más demandantes. Hay compañeras que de plano tenemos que apoyar en el recreo para que puedan tomar un descanso. A los niños tan pequeños los debes cuidar a cada momento, y requieren toda tu atención .