n el encontronazo del presbiteriano Trump y su vicepresidente, el católico J. D. Vance, con el clepto-porno-comediante jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Zelensky resaltó lo que verdaderamente está en juego: una tercera guerra mundial (TGM) contra Rusia instigada por los cuatro jinetes BlackRock/Banca Rothschild/George Soros/Bloomberg, amos del ilegítimo presidente ucranio quien finiquitó su mandato en mayo del año pasado.

Además, está en juego el vellocino de oro del siglo 21: US$13 billones (trillones en anglosajón) de tierras raras en Ucrania y su inigualable “tierra negra ( chernozem)”, donde los cuatro jinetes apostaron pletóricos capitales y quienes, al parecer, prefieren una TGM antes de que estalle la burbuja financiera de los “derivados financieros (https://bit.ly/3D5i6gw)” que se manejan fuera de los balances contables tradicionales ( off-balance-sheet ) y que pueden alcanzar la aterradora cifra de US$2 mil billones (¡ megasic!), inherentes al modelo especulativo de la globalización financierista, cuya explosión sería peor a una conflagración termonuclear. Poco se presta atención a la grave situación financiera en Occidente cuando nada menos que Elon Musk reconoce la inviabilidad de la deuda de EU con el pago de sus intereses que exceden su gasto militar anual (https://bit.ly/41zEzvE). That’s the name of the game!

Más allá de la folclórica expulsión de Zelensky de la Casa Blanca (https://bit.ly/3QEQ3Yz), The Telegraph expone su grave error por haber interpelado al vicepresidente Vance (https://bit.ly/3XmtRWW), como parte de su desastre diplomático , cuando Trump conminó al ilegítimo presidente ucranio a “regresar cuando esté listo para hacer la paz (https://bit.ly/4hXNNHR)”. Se suicidó Europa –en particular la triada bélica Londres/París/Berlín– transmutada en el clepto-porno-comediante jázaro Zelensky, quien practica el clásico “síndrome de Masada (https://bit.ly/4iepUfz)” de sus correligionarios. The Economist, de los banqueros Rothschild, reconoce el doble desastre de Zelensky y Ucrania en la Casa Blanca (https://bit.ly/3XpLSUh).