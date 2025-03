Celebra Situam 50 años

l próximo 4 de marzo, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) cumple 50 años como representante legítimo de los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el marco de la legislación universitaria vigente y del contrato colectivo de trabajo (CCT).

Cabe destacar que el Situam, durante este tiempo, ha contribuido a la construcción de la dignidad universitaria de la UAM, procurando relaciones laborales respetuosas para administrativos y académicos, afiliados y no afiliados. En este sentido, la adopción de concursos de oposición para cubrir plazas académicas fue iniciativa y logro del Situam; igualmente destacable la promoción y defensa de la libertad de cátedra. También, una permanente lucha para revertir la precariedad salarial de los universitarios.

Las conquistas referidas, su vigencia y perfeccionamiento, fue obra de hombres y mujeres del Situam; una dialéctica de pasado y presente que obliga a recordar algunos nombres. Entre otros, destacable la figura de Francisco Piñón Gaytán, secretario fundador del Situam. De igual modo, evocar al profesor Jorge Fuentes Morúa; una pléyade. Que sea memoria.

José María Martinelli

Piden atención para los migrantes en Canadá

Estimada Presidenta: seguimos con ánimo sus declaraciones y acciones en relación a los trabajadores migrantes. Nos preocupa la ausencia de Canadá en sus trascendentales instrucciones, como la relacionada al trabajo de los cónsules en EU, instándolos a trabajar directamente con nosotros.

Hemos insistido en que la defensa integral debe incluir a los migrantes organizados, y no reducirla a la red consular, porque la mayoría de ellos son buenos para fiestas y cócteles pero no para defendernos. En Canadá, salvo el vicecónsul Atanasio Campos y Cynthia Moreno, de Toronto, nadie más está interesado en coordinar con Dignidad Migrante para la atención efectiva de los connacionales.

Seguimos sin saber por qué en Vancouver, no importa cuántas opciones y alternativas de coordinación les propongamos, los funcionarios simplemente no responden, y la desatención a los trabajadores aumenta. Incluso si no les importa nuestro conocimiento y efectividad en la defensa de los migrantes deberían respondernos a [email protected]

Pedimos su intervención para que la embajada y consulados en Canadá cumplan con sus funciones, les exhorte a coordinarse, y se animen a dejar la comodidad de sus oficinas para encontrarnos.

Raúl Gatica

Reflexiona sobre la serpiente en la bandera

Puede parecer superfluo, más en este momento tan complicado, pero no puedo dejar de mencionar algo que me preocupa desde hace tiempo: la serpiente en el escudo de la bandera. De acuerdo a la leyenda, la imagen de un águila a punto de devorar una serpiente, fue lo que vieron los mexicas al llegar al Lago de Texcoco. La imagen se configuró a partir de 1821 tras el Plan de Iguala y la creación del Ejército Trigarante. Desde entonces la bandera ha tenido 13 modificaciones, pero la postura de la serpiente cambia poco, frente a un águila imperial y ella como el enemigo que hay que destruir.