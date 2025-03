D

esde la madrugada del viernes y durante el sábado se han cumplimentado órdenes de aprehensión contra ex altos funcionarios del estado de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quien ocupó el cargo bajo las siglas del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado la detención del ex gobernador, pero sí la de Carlos Maldonado, ex secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, ex funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad; y hay al menos otras tres órdenes de captura cuyo estatus se desconoce por el momento por ilícitos como desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y formar parte de una red de corrupción.