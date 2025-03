Ap y The Independent

Domingo 2 de marzo de 2025

Washington. Abogados de derechos civiles demandaron ayer a la administración del presidente estadunidense, Donald Trump, para evitar que transfiera a 10 migrantes detenidos en Estados Unidos a la Bahía de Guantánamo, Cuba, al tiempo que manifestantes se reunieron frente a tiendas de Tesla en todo Estados Unidos para protestar contra el director general de la automotriz, Elon Musk, y su iniciativa de recortar el gasto gubernamental

El propósito de esta segunda demanda sobre Guantánamo es evitar que más personas sean enviadas ilegalmente a esta famosa prisión, donde se ha revelado que las condiciones son inhumanas , afirmó Lee Gelernt, abogado de la ACLU (Unión Estadunidense de Libertades Civiles, por sus siglas en inglés) y representante principal en el caso.

Añadió que en el requerimiento no se afirma que no pueden ser detenidos en Estados Unidos, sino sólo que no pueden ser enviados a Guantánamo , en tanto, la Casa Blanca y los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional no respondieron a correos electrónicos en los que se solicitan sus comentarios.

Mientras, las manifestaciones son parte de una creciente reacción en contra del papel disruptivo del multimillonario Elon Musk, con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a su cargo en Washington.

Más de 50 manifestaciones se alistaron en el sitio web Tesla Takedown (Derribar a Tesla), y hay otras programadas para este mes de costa a costa en Estados Unidos, además de convocatorias similares en Inglaterra, España y Portugal.