Ap, Afp, Reuters, Dpa y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 2 de marzo de 2025, p. 16

Londres. El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, insistió en que el apoyo de su homólogo estadunidense, Donald Trump, sigue siendo crucial para Kiev, pese al tenso intercambio verbal que mantuvieron antier en la Casa Blanca, y anunció que está dispuesto a firmar el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos, cuya rúbrica se canceló después de que el magnate lo echó de la residencia presidencial, aunque un cese al fuego sin garantías de seguridad es peligroso para Ucrania .

Zelensky declaró lo anterior antes de que lo recibiera el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres, de cara a la cumbre sobre Ucrania que se realizará hoy y que se convocó de emergencia para intentar recomponer la crisis abierta con Washington, así como para gestionar la acción conjunta de los países europeos en aras de un acuerdo de paz.

Han venido a demostrarte todo lo que te apoyan a ti y a Kiev. Su absoluta e inquebrantable determinación a lograr lo que todos queremos: una paz duradera basada en la soberanía y la seguridad de tu país , le aseguró Starmer a Zelensky, quien se dijo agradecido del relevante encuentro .

Starmer y el presidente ucranio firmaron ayer un acuerdo de préstamo de 2 mil 260 millones de libras (2 mil 800 millones de dólares). El dinero se utilizará para fabricar armas en Ucrania , declaró Zelensky en Telegram.

En tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien también asiste a la cumbre de hoy, aconsejó al jefe de Estado del país eslavo que encuentre una manera de restablecer las relaciones con Trump. Tenemos que respetar lo que el gobierno estadunidense ha hecho hasta ahora por Ucrania , declaró Rutte en entrevista con la BBC.

Refirió específicamente los lanzamisiles portátiles Javelin, que Trump facilitó en 2019 a Kiev, sin los cuales Ucrania no habría tenido ni una oportunidad en el momento de la invasión rusa, en 2022. Hay que darle (a Trump) crédito por eso y por todo lo que todavía está haciendo , expresó el también ex premier neerlandés.

Alemania, Hungría, Francia, Italia y Noruega también solicitaron por separado que se reanuden las negociaciones en la Casa Blanca.

El magnate confía en Putin

Mientras, Trump reiteró su confianza en el presidente ruso, Vladimir Putin. Aseguró que Putin pasó por un infierno conmigo; pasó por una falsa caza de brujas donde lo usaron a él y a Rusia , dijo al referirse a las acusaciones de los servicios de inteligencia estadunidenses sobre el supuesto apoyo del jefe del Kremlin a la campaña de Trump en 2017, mediante ciberataques a su entonces contrincante demócrata, Hillary Clinton.