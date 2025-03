Jesús Estrada

Domingo 2 de marzo de 2025, p. 22

Chihuahua, Chih., En el estado de Chihuahua, 377 aspirantes a jueces del Poder Judicial del Estado y 75 aspirantes a magistrados, que fueron insaculados y cumplieron con los requisitos del comité de evaluación del Congreso local, serán excluidos de participar en la elección del próximo 1º de junio, debido a que el PAN y Morena no lograron un acuerdo para aprobar dichas candidaturas.

El diputado panista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alfredo Chávez Madrid, solicitó desechar el listado de 75 magistraturas ya insaculadas y aprobadas por el comité de evaluación, propuesta avalada por la mayoría de votos del blanquiazul, del PRI, de Movimiento Ciudadano (MC), PT y Verde Ecologista.

Respecto a la exclusión de los aspirantes a magistrados, la bancada del partido guinda votó en contra y acusó al PAN de ayudar a que grupos familiares y políticos se perpetúen al interior del Poder Judicial, al dejarles vía libre en la boleta electoral, sin la competencia de los aspirantes registrados ante el Congreso local.

Partidos rompen alianza

La morenista Magdalena Rentería Pérez reprochó a los diputados del PT y Verde Ecologista por romper la alianza afín a la Cuarta Transformación, y señaló que “junto con el Prian, quieren hacer un agandalle para meter familiares como magistrados”.

A ese cuestionamiento se sumó la también morenista Leticia Ortega Máynez, quien señaló al diputado de MC, Francisco Sánchez Villegas, de beneficiar a su esposa para que sea juzgadora.