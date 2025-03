Trully, empresa que se especializa en detectar estos ilícitos, indicó desde septiembre a este medio que una buena parte de los fraudes se cometen desde los centros penitenciarios.

Cuestión de minutos

Fausto Carmona fue víctima de uno de estos casos, y explicó en una entrevista a La Jornada cómo fue y las acciones que tomó.

“Justamente unos días antes de recibir la llamada hice un pedido por Internet, me llamaron supuestamente de Estafeta y me dijeron que mi paquete estaba retenido, no pregunté más, me dijeron que a mi WhatsApp me llegaría un código, pero que no cortara de la llamada y fuera a la aplicación, es decir, que sólo les leyera el número de la notificación.

“La verdad, sentía que me hablaba un trabajador real, entonces le hice caso, cuando le di el código me dijo: ¡Gracias, el envío ha sido desbloqueado, en cuestión de horas recibirá su pedido! Cuando colgué ya no tenía acceso a mi WhatsApp, fue hackeado, por así decirlo, y un día después recibí un mensaje de texto, en el que me pidieron 10 mil pesos para regresarme mi cuenta sin tener afectaciones.

“No tengo a la mano 10 mil pesos, pensé, y avisé a todos mis contactos de Facebook que no hicieran caso a ningún mensaje. Dos días después me llegó otro mensaje que tenía 24 horas para hacer el pago y me espanté, así que les pedí un número de cuenta, negocié pagar 3 mil pesos, hice el depósito de Oxxo a Oxxo pero jamás me regresaron el número.

De una u otra forma pude avisar a mis contactos, eso fue a finales de enero, y me enseñaron como todavía mandan mensajes. Intenté ponerme en contacto con Meta, pero la respuesta fue que yo mismo fui quien dio mis credenciales y no pudieron ayudarme .

El pasado jueves, Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dio a conocer que 70 por ciento de los fraudes son posibles por error humano.

La firma de ciberseguridad ESET recomienda a las personas que en caso de recibir una llamada o un mensaje por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, vía correo electrónico u otros, se debe, en primera instancia, desconfiar si se solicita dinero para concretar la entrega.

Si piden por llamada un código de WhatsApp como condicionante para entregar un pedido, se debe colgar y bloquear el contacto. Hay que prestar atención a los errores gramaticales que aparecen a menudo en los mensajes y recordar que ningún servicio de paquetería solicita pagos por manejo de envíos ni está autorizada para cobrar impuestos o cuotas de importación , recalcó.

En caso de esperar un paquete, la firma recomienda a las personas rastrearlo en la página oficial de la paquetería con el respectivo número de guía y en las redes sociales activar mecanismos de seguridad como la verificación de dos pasos.