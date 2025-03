Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 2 de marzo de 2025, p. a27

Efraín Juárez, ex futbolista y técnico que fue campeón en Colombia con el Atlético Nacional, siente una larga deuda de gratitud con Pumas. Tenía otras oportunidades, otros sueños, pero cuando la casa llama a la puerta, no puedes decir que no , dijo ayer sobre su regreso al club donde se formó, rodeado de un grupo de aficionados con la camiseta auriazul que se olvidó de la derrota de último minuto contra el Guadalajara (1-0 en la fecha 10 de la Liga Mx) y depositó sus esperanzas en su nuevo liderazgo.

No nos falles, Efraín, regresa a este club adonde se merece , pidieron al mexicano en el túnel que da acceso a la zona alta del Palomar, en el estadio Olímpico Universitario, tan pronto como la camioneta que lo trasladaba hizo un alto en la zona del estacionamiento. Si algo faltaba para empeorar la situación, el joven Luis Rey Mejía se encargó de agregar la cuarta derrota consecutiva de los locales con el 1-0 en tiempo de compensación (90+2).

Desde uno de los palcos presidenciales, Juárez saludó y entonó el himno deportivo de la UNAM. La presentación del mundialista en Sudáfrica 2010, campeón de Liga con Pumas en 2009, está acordada para este domingo en las instalaciones de la Cantera al frente de un plantel en estado de crisis. Con sólo un par de entrenamientos, dirigirá el martes su primer partido contra el costarricense Liga Deportiva Alajuelense, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.