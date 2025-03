Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Domingo 2 de marzo de 2025, p. a11

A Lupita González le brillan los ojos cuando se imagina compitiendo nuevamente por México. Han pasado seis años desde que la andarina fue sancionada por dopaje, pero no ha perdido la ilusión de ser nuevamente olímpica.

Me sentiría muy feliz si pudiera volver a las competencias, ha sido un proceso muy complicado, pero creo que lo he afrontado con valentía. Nunca me he dado por vencida, físicamen-te me siento bien y con la capacidad de volverme a medir con las mejores. El sueño está ahí, el tiempo me dará la pauta , dijo la marchista, ganadora de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

En 2019, González fue sancionada cuatro años por consumo de trembolona (esteroide anabólico que aumenta la masa muscular); inhabilitación que corría de diciembre de 2018 a diciembre de 2022. La medallista mundial recibió un nuevo castigo que le permitirá competir hasta 2026.

Ver desde fuera a mis compañeras competir y entrenar fue muy difícil para mí, pero me mantuve centrada. No he dejado de entrenar ni un solo año, ahorita son prácticas sin tanta exigen-cia para no arriesgarme a una lesión, pero cuando esté cer-ca mi regreso se incrementará la intensidad. Mi entrenador se ha concentrado en la técnica para no perder el ritmo ni alejarme de los tiempos actuales , explicó la especialista en 20 kilómetros.

A la representante de la Marina de 36 años de edad no le intimi-da enfrentarse a las nuevas generaciones de la marcha mexicana.