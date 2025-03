Foto COM

▲ Alejandra Orozco, María Espinoza, Marijose Alcalá, Samantha Desiderio, Xhumaxhi Caballero y Nuria Diosdado, ayer durante el festejo en el Comité Olímpico Mexicano. Foto COM

No podemos ser enemigas entre nosotras, debemos protegernos siempre. No tengamos miedo a que las nuevas generaciones nos superen, no permitamos que nadie nos diga que no valemos o decida lo que podemos o no hacer.

La dirigente, quien se convir-tió en la primera presidenta del COM en noviembre de 2021, pidió a las presentes no boicotearse y trabajar en equipo para asegurar el éxito en Los Ángeles 2028.

En las instalaciones del COM, así como en los actos donde participen las delegaciones mexicanas se pondrá en marcha un manual de prácticas del deporte seguro. Es una necesidad urgente y un compromiso que quiero brindarles a todas ustedes. Todo esto lo haremos con ayuda de la Facultad de Sicología de la UNAM y la Secretaría de Gobernación , informó la ex clavadista.

Medallistas olímpicas y mundiales, atletas de alto rendimiento, juezas, dirigentes y presidentas de federación, entre otras, adelantaron el festejo por el Día Internacional de la Mujer en el Comité Olímpico Mexicano (COM) donde, su titular, Marijose Alcalá, se comprometió a cuidar su integridad y trabajar en equipo.

Cuando era pequeña no sabía cuál era mi lugar en el deporte, estaba un poco perdida hasta que vi a muchas niñas haciendo lo mismo que yo y supe que no era la única rara. Me siento orgullosa de formar parte de la familia olímpica , compartió Espinoza, ganadora de tres preseas olímpicas.

A la reunión también asistió la selección mexicana de boxeo femenil, próxima a competir en el Campeonato Mundial de la especialidad, así como las pedalistas Daniela Gaxiola y Jessica Salazar. También fueron reconocidas la pentatleta Mayan Oliver, la entrenadora de natación artística Adriana Loftus y la jueza de taekwondo Nubia Segundo.

Las mujeres no tenemos miedo de soñar en grande y trabajamos para ello. A nosotras nos ponen un reto y no paramos hasta conseguirlo. En mi caso me siento orgullosa de ser una atleta con disciplina y talento; una deportista que puede ir a 70 kilómetros por hora en una bicicleta , comentó Gaxiola.

Diosdado, recientemente retirada del alto rendimiento, destacó las cualidades que la llevaron a ser la líder de la selección mexicana de natación artística por más de una década.