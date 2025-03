Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 2 de marzo de 2025, p. 2

La bailarina y coreógrafa japonesa Natsu Nakajima falleció el 3 de marzo del año pasado, motivo por el cua se rinde un homenaje desde ayer en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec, donde destacadas figuras de la danza, como Isabel Beteta, Lola Lince y Djahel Vinaver, interpretaron piezas de butoh y también se presentó el libro Al desaparecer van naciendo, además de proyectar un documental sobre su trabajo en México en el Laboratorio de creación escénica.

Organizado por Sakiko Yokoo y Espartaco Martínez, el tributo a la creadora japonesa y una de las primeras representantes del movimiento Ankoku Butoh, junto con Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno concluye hoy.

Nakajima expresó en una de sus conferencias que el Ankoku Butoh fue una escuela excéntrica donde me dejaron aprender sobre todo lo invisible y me hicieron viajar internamente. También me permitió sentir, en el momento que nace la danza, un gran poder, un inmenso amor que me hacía superarme y unía mi cuerpo con mi corazón .

Y mencionó que los maestros de la primera generación de bailarines fueron grandes inspiradores. Tatsumi Hijikata fue un genio en coreografía y dirección escénica; era un filósofo y, además, un gran estratega. En cambio, Kazuo Ohno es un extraordinario bailarín. Cada uno tiene su color. Hijikata era como Picasso: cambiaba el estilo de sus obras cada temporada, como si fuera un camaleón; por eso sus discípulos tienen diferentes estilos, según el momento en que estudiaron con él .

En entrevista con La Jornada, Sakiko Yokoo indicó que más que un evento de nostalgia, en el homenaje los participantes compartirán el aprendizaje que dejó en sus vidas Natsu, en otras palabras, la herencia que recibieron por parte de la maestra.