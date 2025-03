A pesar de la resistencia mexica y tlatelolca, Cortés y sus huestes lograron llegar hasta el Templo Mayor. Cuauhtémoc ordenó trasladar la figura de su dios Huitzilopochtli a Tlatelolco, donde estableció su cuartel. Su pueblo lo siguió. La falta de alimentos y agua hicieron estragos en los defensores. Lograron detener el avance de los invasores pero la situación se volvió desesperada. Los invasores llegaron a la plaza de Tlatelolco. Cortés pidió a Cuauhtémoc la rendición, pero éste se negó, esperando el refuerzo de Matlazingo y Tulapa que no ocurrió porque éstos habían sido derrotados por los tlaxcaltecas. Cortés recibió nuevas tropas de refuerzo. Cuauhtémoc convocó a su consejo de guerra. Les hizo saber que había ensayado todas las alternativas posibles y no había podido detener a los invasores. La decisión colectiva fue continuar la guerra. Y la guerra continuó. Los invasores destruyeron y quemaron casas y templos. Avanzaron. Tenochcas y tlatelolcas resistían pero el hambre, la sed, las enfermedades, los miles de cadáveres insepultos los hicieron retroceder. Cuauhtémoc se reúne nuevamente con su consejo. Acuerdan la rendición. Cuauhtémoc se entrega a Cortés acompañado en una barca de los jefes Coyohuehuetzin, Tepantemoctzin y Temilotzin el 13 de agosto de 1521. Ahí terminó la guerra. Es muy conocido lo que aconteció. Cortés, empeñado en que le entreguen el tesoro de Moctezuma y recuperen el oro robado que perdieron cuando salieron huyendo de la ciudad en la noche victoriosa mexica, sometió a tormento a Cuauhtémoc y al resto de los jefes que lo acompañaban. Soportó estoica y dignamente que le quemaran los pies sin decir una palabra.

En los años siguientes Cuauhtémoc siguió preso. Cortés necesitaba su autoridad para que los indígenas regresaran a su ciudad y trabajaran en su reconstrucción. También para evitar una rebelión y que le ayudara a pacificar otros señoríos que fueron derrotados y sometidos en los tres años siguientes. Cuando Cortés emprendió la expedición a las Hibueras, llevó como prisionero a Cuauhté-moc así como a Cuanacotzin y Tetlepanquetzatzin, señores de Tacuba y Tezcoco.

La muerte del último tlatoani mexica fue una ejecución ordenada por Hernán Cortés el 28 de febrero de 1525. Ocurrió en el territorio de Acallan, en un pequeño poblado deshabitado que pudo haber sido Teotilac (su nombre en náhuatl), o Yaxzam (en maya), en el que Cortés, sin juicio previo y sin testigos ajenos, a medianoche, decidió asesinarlo. El pretexto fue una posible conspiración que el español dijo haber descubierto. Fue ahorcado y colgado de una ceiba, al igual que Coanacoch y Tetlepanquetzatzin. Cortés trató de borrar las huellas del asesinato y mintió sobre lo ocurrido. Uno de los testimonios sobre ese magnicidio, el de Bernal relata las palabras que Cuauhtémoc habría proferido a Cortés: ¡Oh Malinche! Días había que yo tenía entendido questa muerte me habías de dar e había conocido tus falsas palabras, porque me matas sin justicia! Dios te la demande, pues tú no me la diste cuando te entregué mi persona en mi ciudad de México.

Cuauhtémoc seguía siendo tlatoani. Así era visto y reverenciado por los pueblos que reconocían el dominio de Tenochtitlan. Para Cortés era peligroso conservar a un personaje tan importante. Pero además, Acallan estaba en los límites de donde llegaba el dominio de la Triple Alianza. Más al sur, adonde se dirigía Cortés, ya no le servía como prisionero. La muerte de Cuauhtémoc sólo hizo crecer su figura y su leyenda. Es uno de los mayores héroes de nuestra Patria, el símbolo de la dignidad, el orgullo, la valentía y la resistencia indígena. Así se le recuerda.

* Historiador