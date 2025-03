E

n los años recientes, una de las más comentadas facetas de Donald Trump −en el gobierno, después y hoy nuevamente en el poder− es su, para decirlo eufemísticamente, relación con la verdad . En algún momento el diario de The Washington Post había contado e informado famosamente que Trump sólo en sus primeros tres años en la Casa Blanca hizo 16 mil 241 afirmaciones falsas y/o engañosas . Así, con base en esto, el tipo de argumento que vinculaba, sobre todo desde el mainstream liberal, la verdad con la democracia y, por el contrario, las mentiras con el fascismo −de representar a cuál Trump ha sido acusado repetidamente−, se ha vuelto común, y si bien apuntaba a una realidad alarmante, sin ser sometido a ningún escrutinio, degeneró en un tema de conversación banal.

Contrario a este marco que funde la verdad con la democracia −a menudo a base de una, igualmente discutible, equiparación de la democracia con el liberalismo−, la verdad , como insisten algunos estudiosos, no es el fundamento del orden democrático, sino más específicamente del sistema liberal tal como lo ha expuesto, por ejemplo, John Stuart Mill. Pero, mientras la preocupación de ese autor tenía en su centro las instituciones −sólo garantizando la libertad de expresión y la del parlamento se podían producir reclamos verdaderos , según él, aunque Mill entendía la verdad más como una forma en que se sostenía una opinión que como su contenido, algo que se lograba a través de la justificación−, en las décadas recientes, según la nueva teoría del liberalismo , las verdades son, por el contrario, producidas por los expertos ( pundits) y fuentes autorizadas como The New York Times o el mencionado The Washington Post, que han de ser aceptadas como dogmas por todas las personas del pensamiento correcto .

Si bien, efectivamente, las mentiras de Trump están pensadas para sofocar el debate público racional, al introducir una dicotomía entre la verdad democrática y la mentira no-democrática (y/o fascista ) y cerrar las filas en torno a las fuentes autorizadas como los periódicos mencionados que en su momento han sido los principales diseminadores de las mentiras gubernamentales estadunidenses usadas para justificar la guerra en Irak o más recientemente de otras, retomadas de la propaganda gubernamental israelí ( hasbara) −igualmente nunca cuestionadas ni verificadas−, y que sirvieron para justificar el genocidio en Gaza, lo que hace más bien este tipo de argumento es revelar la existencia y la dicotomía entre las mentiras autorizadas y las mentiras no-autorizadas .