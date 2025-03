Blanche Petrich

Maha Schekaiban, que demandó a su esposo por violencia vicaria y por haberla alejado de sus cinco hijos –entre 15 y 8 años de edad– pidió al juzgado que la vinculó a ella a proceso, que sean anuladas como pruebas acusatorias las periciales de los menores, argumentando que estas declaraciones ministeriales, realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se hicieron sin videograbación y sin acatar los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la normativa internacional para trámites judiciales de las infancias.

El ex esposo, Bernardo Vogel, demandó a su ex cónyugue de violencia familiar un día después de que ella lo demandara. Su acusación fue atendida con celeridad el 27 de agosto del año pasado; el juez de control de procesos penales José Alfredo Sotelo la vinculó a proceso y le prohibió acercarse a sus hijos. Entre las pruebas contra ella están las periciales realizadas a las niñas y el niño, que es el menor, por la Fiscalía para Niños y Niñas. Según la defensa de la mujer, esas periciales deben ser anuladas porque no fueron videograbadas, como es obligatorio, y denotan interferencia parental.