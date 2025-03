Blanche Petrich

Tercera y última parte

Periódico La Jornada

Sábado 1º de marzo de 2025, p. 11

Ocurre frecuentemente que los jueces de lo familiar ordenan en un caso de violencia vicaria que los hijos queden bajo la tutela del agresor. “Sucede porque no toman en cuenta el contexto de violencia familiar, porque no valoran adecuadamente las evidencias que presentan las mujeres. No reconocen que ellas llegan a denunciar porque pueden estar huyendo de violencias y porque están protegiendo a sus hijos.

El resultado es muy perjudicial para los menores y las madres”, sostiene Sayuri Herrera, quien hasta hace unas semanas estaba al frente de la Coordinación General de Investigaciones de Delitos de Género y Atención a Víctimas y fue nombrada en el gobierno federal directora de acceso a la justicia de la Secretaría de las Mujeres.

En estos casos –hay ejemplos recientes– no puede ser que la fiscalía les impute a ellas un delito. Esto tiene que ver con que a veces hay decisiones que no armonizan entre lo que decide un tribunal y lo que decide una fiscalía. O con la forma como se analiza la disputa por los hijos, la guarda y custodia, la patria potestad. O cuando los jueces se tardan demasiado y los casos terminan judicializándose en materia penal .

Resolver esto es uno de los retos más importantes, no solamente para una fiscalía, sino para todo el sistema de justicia porque involucra a muchas materias: penal, civil, familiar, a autoridades del DIF, del Tribunal y de la Fiscalía. Se tiene que resolver desde esa complejidad .

La abogada Herrera está convencida de que se pueden abrir las puertas de la justicia cuando, a partir de casos paradigmáticos, como el de Lesvy Berlín Osorio, víctima de feminicidio en 2017, o el de María Fernanda Turrent, víctima de violencia vicaria, apenas este mes, se pueden detonar casos de renovación, innovación, reflexión y reconstrucción de las instituciones. Ese es el reto , concluye al resumir los pendientes que, desde su perspectiva, tienen a futuro las fiscalías de género.