No tienen los recursos elementales para enfrentar no sólo la elección extraordinaria sino para su cotidianidad , dijo la consejera Dania Ravel durante la sesión de la comisión encargada de establecer la coordinación entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

El mes pasado estaban en riesgo medio los organismos de Chiapas y Puebla, aunque están en bajo, luego de que al primero le autorizaron 50 millones de pesos, y al segundo 20 millones.

El INE da seguimiento a la situación presupuestal de los Oples, con énfasis en 17 entidades en las que habrá, además de los comicios judiciales federales, elecciones locales de este tipo.

Opositores enojados

Este año habrá elección judicial aunque sus opositores se enojen o desalienten la participación, advirtió Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Señaló que desde su creación en 1996, este tribunal ha hecho enojar a todos los partidos, gobiernos e instituciones.