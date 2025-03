Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 1º de marzo de 2025, p. 5

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que no es suficiente con pausar la iniciativa de reforma a la Ley del Issste , como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. “Ya nos han aplicado aprobaciones de reformas en lo oscurito. No confiamos mientras no se retire la iniciativa”, advirtieron.

Al concluir un paro de 48 horas, que movilizó a miles de maestros de la sección 22 de Oaxaca, tanto en el estado como en la capital del país, Yenny Aracely Pérez Martínez, dirigente de los docentes oaxaqueños, afirmó: salimos a las calles en este paro de 48 horas con objetivos específicos. Uno de ellos fue parar la iniciativa que presentó la Presidenta el pasado 7 de febrero respecto a la Ley del Issste .

Si bien reconoció que la jornada de protesta, que se suma a otras marchas y acciones de inconformidad realizadas por docentes de varios estados, logró que el director general del Issste, Martí Batres, y la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena, suscribieran un documento en el que se comprometen a no promover nada que afecte al magisterio y a que “no habrá albazo o imposición, no tenemos garantía de que realmente se respete”.

En el documento, difundido tras concluir una mesa de negociación que se prolongó hasta las primeras horas de este viernes, los funcionarios federales suscriben 10 puntos.

Entre ellos, el compromiso de no realizar nada que genere desconfianza en los docentes o que perciban como una afectación a su vida profesional, así como no promover la aprobación de una reforma sin llegar antes a un acuerdo con maestros .

Antes de levantar el plantón que instalaron el pasado jueves en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, Pérez Martínez enfatizó que no descartan una nueva jornada de lucha, y recordó que este fin de semana se realizarán varias asambleas estatales, así como un encuentro nacional para este domingo, con el propósito de definir un nuevo plan de acción.

En tanto, dirigentes del magisterio disidente de las secciones 9, 10, 11 y 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adheridos a la CNTE, destacaron en un mitin frente a San Lázaro que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo no contempla eliminar el sistema de pensiones de cuentas individualizadas, la jubilación por años de servicio ni el pago de pensiones en salarios mínimos, no en unidad de medida y actualización (UMA), como ocurre actualmente, ni profundiza en la abrogación de la Ley del Issste de 2007.