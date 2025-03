Por la mañana, en su conferencia de prensa, la Presidenta manifestó que tiene que haber mucha información para que no haya malos entendidos de cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando .

Por separado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, no descartaron que haya cambios en la iniciativa.

La iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se pone en pausa en lo que se realizan las mesas de trabajo con los maestros, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. No se va a aprobar la norma hasta que quede claro y estén de acuerdo , subrayó.

Se trata, ratificó, de que los servidores públicos de confianza, quienes ganamos en dos esquemas , salario base y compensación, aportemos una parte de esta última a los servicios de salud del Issste.

Pero a lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos, y no, a los docentes no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya está en la ley desde hace mucho tiempo.

Apuntó que los maestros y trabajadores del Issste en general “están pidiendo que se revise el régimen de pensiones. Lo que les hemos dicho es que están las mesas de trabajo, pero necesitamos revisar evidentemente de dónde va a salir el monto, si es que aumentan las pensiones. Y eso es lo que “se está revisando en las mesas de trabajo.