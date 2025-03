David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 1º de marzo de 2025, p. 3

Nueva York y Washington. Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, expulsados de México el jueves, acudieron ayer por separado a la presentación de cargos en el tribunal federal del distrito este de Nueva York con sede en Brooklyn, donde se les informó que si son declarados culpables de las acusaciones en su contra enfrentan condenas de cadena perpetua y hasta la pena de muerte.

Carrillo Fuentes y después Caro Quintero, en la siguiente audiencia en el mismo tribunal, se declararon no culpables por medio de sus abogados de oficio. El juez magistrado ordenó que ambos permanezcan encarcelados en espera de sus respectivos juicios.

Caro Quintero tiene programada la primera audiencia preparativa de su eventual juicio el 26 de marzo. Para Carrillo Fuentes será el 25 de marzo, ambos en este mismo tribunal, pero ahora con los jueces que se encargarán de cada uno de sus juicios.

Expulsados, no extraditados

Uno de los puntos distintivos en los casos de estos dos y aparentemente los otros 27 mexicanos entregados a las autoridades de este país es que, por lo menos en los documentos y comunicados oficiales estadunidenses, se indica que fueron expulsados , no extraditados . El juez magistrado Robert Levy pidió a los fiscales que le explicaran la diferencia entre los términos, y respondieron que la expulsión es el mecanismo usado bajo una ley de seguridad nacional mexicana para la entrega de esos acusados, lo que implica que no se tuvo que proceder con las complejidades legales de las extradiciones.

En una conferencia de prensa al concluir el proceso inicial de ambos casos, el fiscal federal John Durham y Frank Tarantino II, agente especial de la DEA, celebraron el inicio del enjuiciamiento de los famosos capos, lo cual calificaron de triunfo histórico para la justicia estadunidense.

En cuanto a Caro Quintero, subrayaron: hemos esperado 40 años para este día , de llevar ante la justicia estadunidense a quien responsabilizan de asesinar a Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA.

Durham declaró al concluir las audiencias que durante décadas, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes han inundado a Estados Unidos y otros países con drogas, violencia y disturbios, matando a tantos en su búsqueda de poder y control, incluyendo en el caso de Caro Quintero la tortura y asesinato brutal del agente especial Camarena . Resaltó que este caso demuestra que Estados Unidos ubicará y llevará ante la justicia a quienes cometen delitos contra estadunidenses sin importar dónde están en el mundo .

Para Tarantino hoy marca un día que será recordado en la historia de la DEA , que por casi cuatro décadas ha perseguido a Caro Quintero. Hoy, éste “finalmente enfrentará las consecuencias de los delitos que cometió. No importa qué tanto tiempo tome ni dónde te escondas… La DEA asegurará que la justicia sea cumplida”. Agregó que no hay frontera que no cruzaremos si alguien se atreve agredir a la DEA.

Para resaltar el punto sobre Camarena y calificar a ambos prisioneros como algunos de los criminales más peligrosos del mundo, se presentaron más de 100 elementos uniformados de la DEA y otros agentes de seguridad pública en la audiencia.

Caro Quintero llegó a una sala enorme del tribunal federal vestido con una camisa azul sobre un uniforme anaranjado de reo, escoltado por unos cinco alguaciles federales y esposado, hasta sentarse con su abogado de oficio frente al juez Levy. No pareció mirar al público lleno de agentes de la DEA que estaban ahí como venganza por su colega caído.