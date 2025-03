La comida se prolongó hasta casi las ocho de la noche, cuando decidió trasladarse al centro operativo del mando de las emergencias, el Cecopi, donde entró a las 8 y 25 de la noche. Es decir, más de veinte minutos después de que se emitió la alerta en la que se advirtió a los ciudadanos que las tormentas podrían ser catastróficas y que, por tanto, se recomendaba no salir de sus viviendas.

Población no fue advertida

Además, tampoco se brindó información sobre el desborde del barranco del Poyo, la principal causa del desastre, que ni siquiera fue monitorizada por las autoridades centrales, autonómicas y municipales.

La ausencia de Mazón durante esas horas sigue causando una enorme indignación en la ciudadanía, que ya se ha manifestado en tres ocasiones para exigir su renuncia y que la sigue reclamando en todos los actos públicos que protagoniza el presidente de la Generalitat, en los que se le nombra asesino y criminal .

Pero Mazón se niega a dimitir. Por ello, la líder del socialismo valenciano, Diana Morant, anunció que estaban planteando presentar una moción de censura y apeló al líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para que destituya al presidente autonómico.

“Si Mazón dependiera de nosotros, ya no sería president de la Generalitat.. Nosotros, desde el primer momento y ante la indecencia de Mazón, que no ha querido dimitir, hemos apelado a Feijóo, y lo voy a volver a hacer. Si Feijóo no mueve ficha en los próximas horas, el Partido Socialista moverá ficha”, agregó Morant.

De presentarse la moción de censura, se necesitarán todos los votos del bloque de la izquierda, Compromis y el Partido Socialista del País Valenciano, además del apoyo de los diputados de la extrema derecha de Vox, que en una sesión parlamentaria reciente rechazaron la destitución del lí-der conservador.