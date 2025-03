En Ucrania, los programas que en 2024 llegaban a un millón de personas se han suspendido en regiones claves, y advirtió que impactará gravemente la respuesta contra un abanico de enfermedades, desde la malaria hasta el cólera. También pidió a la Casa Blanca que recuerde su historia de altruismo: La generosidad y la compasión del pueblo estadunidense no sólo han salvado vidas, han construido la paz y han mejorado el estado del mundo , y añadió que la reducción del papel y la influencia humanitaria de Washington creará un efecto adverso a los intereses estadunidenses a nivel mundial .

Incluso podría verse afectado el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, y se pondrían en peligro más de 300 millones de dólares en ayuda humanitaria para el devastado enclave palestino, de acuerdo con un informe inédito al que tuvo acceso el periódico The Washington Post.

La agencia de la ONU para la infancia (Unicef) tuvo que suspender o reducir muchos programas en Líbano, donde más de la mitad de los niños menores de 2 años sufren una grave pobreza alimentaria, indicó una funcionaria.

A su vez, en Haití están siendo recortados, entre otros, las pruebas de desnutrición para bebés y el apoyo para educación. Sin el acceso a la escuela, los niños son más vulnerables a la explotación y al reclutamiento por parte de grupos armados. La educación es una de las herramientas más eficaces que tenemos para romper este ciclo , afirmó Geetanjali Narayan, representante del organismo para Haití.

Prioridades

La paz y la estabilidad son de-sesperadamente necesarias, pero también lo son los fondos añadió.

Las organizaciones que trabajan con el VIH y el Sida en toda África informaron del perjuicio a proyectos que ayudan a huérfanos y mujeres embarazadas –que deben tomar antirretrovirales para evitar transmitir el virus a sus bebés– a personas transgénero y trabajadoras sexuales.

Mientras, por segundo día, en una muestra de apoyo con los ex trabajadores de la Usaid, miles de estadunidenses rodearon el edificio Ronald Reagan, ex sede de la agencia, mientras los empleados despedidos empacaban sus pertenencias, informó DC News Now.