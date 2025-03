Expusieron que no hay algodón, alcohol, gasas ni jeringas, por lo que se han visto obligados a pedir a los familiares de los enfermos la compra de dichos materiales.

Aunque la protesta se realizó de manera pacífica, sin la suspensión de los servicios, los inconformes advirtieron que en caso de que no haya respuesta a estas peticiones para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y enfermeras, van a radicalizar sus acciones.

Hasta el cierre de esta edición la representación del IMSS -Bienestar en Hidalgo no había emitido una postura oficial sobre las inconformidades en los citados nosocomios.

En Chiapas, trabajadores del hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas se manifestaron frente al edificio para exigir dotación de insumos y equipo para atender a los pacientes.

Estamos aquí por la situación que padecemos. Exigimos a las autoridades una solución inmediata sobre los pagos pendientes de los compañeros y de la falta de material, insumos y equipo médico , dijo María de Lourdes Vázquez, secretaria general de la subsección 03 de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

Explicó que los empleados del nosocomio no pueden dar una atención adecuada ni de calidad a los pacientes porque no cuentan con el material y el equipo necesarios y la que paga las consecuencias es la población .