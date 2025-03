De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 1º de marzo de 2025, p. 21

Alrededor de 12 mil maestros en Morelos, 8 mil en Quintana Roo, 7 mil en Sonora y un centenar en Sinaloa se manifestaron ayer contra la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) porque aseguran afecta sus salarios y esquema de jubilación. También piden que se derogue la enmienda aprobada en 2007. En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon en su totalidad tres casetas y una autopista durante 7 horas.

Los docentes de todos los estados aseguraron que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se pausa la iniciativa y no se va aprobar nada hasta que no quede claro y no estén de acuerdo los maestros , no dejarán de movilizarse hasta que esto se concrete.

Al menos 12 mil docentes de Morelos que protestaron en la capital del estado, marcharon en dos contingentes y realizaron acciones en contra; en ambos casos se pronunciaron porque el Congreso de la Unión derogue la reforma de 2007.

En una movilización participaron unos 6 mil profesores, que se concentraron a las 8 de la mañana en la explanada enfrente del palacio estatal y fueron encabezados por Yosmin Castillo, delegado de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE).

Otro grupo de 6 mil docentes salió de la delegación del Issste a las 9 de la mañana, rumbo al zócalo de la ciudad capital y bloqueó por hora y media la avenida Galeana, atrás del palacio estatal. Los encabezó el dirigente del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), Alejandro Trujillo.

Las demandas de ambos grupos son las mismas: la restitución de nuestros derechos a una pensión digna, como la teníamos en el Issste de 1983, donde no había décimo transitorio, eso fue con la reforma de 2007, donde fueron afectados nuestros derechos de jubilación .

Trujillo González mencionó que la nueva enmienda debería cancelar las cuentas individuales y las Afores, que las pensiones sean tasadas en salarios mínimos y no en UMA (unidad de medida y actualización): eso le falta a esta iniciativa .

Esas propuestas, según el dirigente, fueron una promesa que hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y también lo ofreció en campaña la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Yosmin Castillo indicó que no están de acuerdo con subir las cuotas con base en el salario integrado a quienes ganamos más de 10 UMA; en su discurso, la Presidenta (Sheinbaum) prometió que se retirará; pero queremos ver que eso no vaya en la iniciativa .

Destacó que otra inconformidad, es que en este proyecto de reforma les quieren cobrar en salario integrado, pero cuando nos jubilamos nos quieren seguir pagando en UMA, que está en 113.14 pesos, mientras el salario mínimo es de 2 mil 278 pesos; es decir, afecta nuestra pensión en 50 por ciento .

Unos 7 mil profesores de la base magisterial de municipios de Sonora, tomaron el bulevar Rosales, la vía más transitada de Hermosillo para protestar contra la iniciativa del Ley del Issste. Se dirigieron rumbo al Congreso local para exigir a los legisladores intervenir para revocar la propuesta de descuentos al salario de los maestros federales.