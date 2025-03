Erendira Palma Hernández

Como una mujer arriesgada en su tiempo, Norma López seguía la música al compás de los tambores y platillos con un par de baquetas. Iniciaba la década de 1990 y como pocas se atrevió a ser baterista para formar parte de Flor de Metal, un grupo que con un solo disco dejó un legado trascendental en la historia del rock creado por mujeres en México.

En aquel tiempo las mujeres debíamos ser más recatadas, entre comillas, pero nosotras éramos rebeldes , dice Norma, quien será parte del elenco que se presentará hoy en el Monumento a la Revolución en el concierto Sirenas al ataque, impulsado por la roquera Tere Estrada y que es parte de las actividades conmemorativas por el 8M Día Internacional de la Mujer.

El concierto será un homenaje a aquellas mujeres que han escrito y entonado las partituras del rock mexicano. Artistas pioneras y retadoras ante un estigma de género dentro de la música y que quizá en algunos casos sus nombres se diluyeron con el tiempo aunque no la relevancia de sus aportes.

En mi experiencia, sí fui reprimida, suavemente porque no fue con violencia policiaca. En mi época muchas veces las mismas mujeres decían que nosotras sólo podíamos dedicarnos a nuestros hijos. Pero me rebelé desde mi casa. No querían que entrara a la música y aún así logré tocar la batería , narró Norma en plática con La Jornada.

Los acordes profundos y rasposos de grupos como The Doors, Led Zeppelin, Rolling Stones y The Beatles motivaban a Norma para crear una banda musical. Ya con el título de maestra normalista, logró concretar el sueño de una agrupación de mujeres cuando conoció a Gabriela García y a Sibila de Vila con quienes formó Flor de Metal.

El disco Ciudad azul lanzado en 1990 era una provocación tanto musical como poética. Su sonido era una mezcla entre el jazz, el rock, el reggae e incluso la bossa nova, todo acompañado de letras que caminaban entre lo erótico y lo cotidiano.

“Había quienes dudaban de nosotras, incluso a mí me decían ‘¿A poco sí tocas la batería?’, pero nunca me afectó. Ya había en ese entonces algunas mujeres en el rock como Cecilia Toussaint y Kenny”, recordó.