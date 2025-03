Por cuatro días, entre el 4 y 7 de octubre de 1971 se grabaron las interpretaciones de las canciones Echoes, One of These Days y A Saucerful of Secrets. El resto de lascanciones fueron grabadas en París, completando el filme dirigido por Adrian Maben, el cual se estrenó en 1972, con subsecuentes versiones, como la de 1974, a la que se añadieron entrevistas con los músicos mientras grababan a el álbum The Dark Side of the Moon en los estudios Abbey Road.

Al momento de la filmación en Italia y Francia, la banda Pink Floyd, ya sin Syd Barrett, había lanzado el álbum de estudio Meddle, con una esencia que ya contenía una propuesta de rock progresivo, y en el que incluía Echoes, un tema de 23 minutos de duración. Aunque ya era una banda reconocida en Reino Unido y Estados Unidos, estaba por venir la gran explosión de admiradores después de los discos The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975) y The Wall (1979).

La grabación del concierto en vivo en las fascinantes ruinas de Pompeya se hizo en un ambiente íntimo, sin público presente. Las impresionantes imágenes del anfiteatro fueron capturadas tanto de día como de noche, en una filmación difícil, con múltiples tomas ensambladas, donde el eco del lugar enriqueció el sonido de los instrumentos que con maestría ejecutó el cuarteto de Pink Floyd.

La promoción del estreno remasterizado anticipa una obra maestra visual y sonora, una experiencia única e inmersiva, que se verá en las salas de diversas partes del mundo. Aún no se dan a conocer los lugares específicos de proyección, aunque la venta de boletos inicia el 5 de marzo. La película incluye tomas pocas veces vistas del detrás de escena de cuando la banda grababa The Dark Side of The Moon en Abbey Road, en Londres.