Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 1º de marzo de 2025, p. a11

La cicatriz en el rostro ya es casi imperceptible, pero ese ligero rastro que aún queda revela la fortaleza de Irene Aldana como peleadora de artes marciales mixtas de la UFC. Es una marca que recorre desde el nacimiento de la cabellera hasta la mitad del tabique nasal de la sinaloense, recordatorio del riesgo y compromiso que está dispuesta a demostrar al entrar al octágono.

Sabemos que siempre firmamos para ir a la guerra , afirma Aldana, quien después de sufrir esa aparatosa herida comenzó a retomar con cautela los entrenamientos.

La afectación fue mínima, sólo cambia a veces un poco la reacción a mis expresiones faciales, pero en realidad estoy muy bien. He tomado este tiempo para recuperarme por completo, no sólo de este corte, sino también de una lesión que tenía desde hace dos años en el codo izquierdo y por la cual me sometí a una cirugía. Voy a regresar al cien por ciento , sostuvo en plática con La Jornada.

La imagen aún es escandalosa. Todo es rojo, el rostro de Irene está bañado en sangre tras recibir un cabezazo; la mexicana muestra garra pese a la situación, pero el corte es profundo y cada vez se extien-de más, sobre todo al recibir los golpes de la brasileña Norma Dumont.

Pese a la hemorragia, el juez decidió continuar la batalla. Aldana resistió, aunque el resultado fue una derrota. Su última contienda desde entonces, registrada el 14 de septiembre en Las Vegas.