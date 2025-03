Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 1º de marzo de 2025, p. 9

En el registro telefónico de Efraín Juárez, técnico campeón en Colombia con el Atlético Nacional, los números más recientes tienen clave de larga distancia de México. La mayoría de las conversaciones fueron propuestas de trabajo. Los directivos que intentaron convencerlo se encontraron con la misma respuesta, como si el mexicano estuviera esperando un llama-do distinto, ese que lo hiciera volver a casa. Cuando la voz de Miguel Mejía Barón apareció al otro lado del teléfono, los planes de él y su familia –incluidas las vacaciones por Barcelona– cambiaron.

Pumas es mi casa. En este momento lo fácil era decir no, porque la situación no es la ideal. Pero, por todo lo que me ha dado, que es más que en mi vida soñé, es el momen-to de contribuir con nuestro granito de arena para poner al club donde se merece , explicó Juárez a Claro Sports desde Madrid, horas antes de comenzar la aventura de regreso a la Ciudad de México, donde directivos y trabajadores del club lo esperan para asistir al partido de hoy contra el Guadalajara, en uno de los palcos del estadio Olímpico. Se me salieron las lágrimas, porque regresar al lugar donde creciste siempre es lo mejor.

Sólo faltan detalles

Los detalles que restan para cerrar el contrato con su cuerpo técnico son sólo trámite. El ex futbolista formado en la filial Pumas Morelos, campeón de Liga en 2009, compartió un mensaje en redes sociales al acordar su regreso vía telefónica con el doctor Mejía Barón, antiguo auxiliar del técnico que lo hizo debutar en Primera División en julio de 2008, el brasileño Ricardo Ferretti. En la publicación, Juárez utilizó imágenes en miniatura de una casa, un rostro con ojos de corazón y las huellas de un felino sin añadir más detalles sobre la negociación.