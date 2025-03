▲ La investigadora Beatriz Gutiérrez Müller durante la presentación del libro publicado por Ediciones del Lirio. Foto Yazmín Ortega Cortés

Al abundar sobre el periodo histórico del inicio de la Revolución Mexicana, Gutiérrez Müller recomendó pensar que no hemos tenido un presidente tan pacifista, tan humano y tan angelical como Madero. Como mexicanos, debemos procurar la no repetición. Que ya no se vuelva a matar a presidentes en este país, que ya no haya golpes de Estado .

Continuó su relato: Rogelio Fernández hizo un trabajo democrático en Costa Rica, embebido de todo lo que había ocurrido aquí y de las lecciones que sólo un gran espíritu como Madero puede ofrecer .

Emprendió una revolución con la leyenda de sufragio efectivo, no relección.

Se puede matar el cuerpo, pero no las ideas, las cuales son superiores a la vida material , destacó sobre el espiritismo que profesaba, donde morir no es relevante, pero tampoco hay que matar.

Hay toda una apología a la espiritualidad humana que es y será siempre importante, bueno para los países y las personas rescatar el humanismo.

La esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador agregó que en el tiempo de Rogelio Fernández Güell ser escritor era la gran cosa, no como hoy. Ser humanista era el gran ideal, no como hoy. Ser espiritualista desde la corriente que sea era una gran aspiración importantísima ; por eso, Beatriz Gutiérrez ha dedicado tantos años a estudiar a estos hombres de letras. Ademas dieron su vida por grandes causas en sus países .

Marcos Daniel Aguilar, quien trabajó en la edición del libro, destacó la búsqueda exhaustiva en bibliotecas y archivos para examinar revistas y periódicos, en esta arqueología con hallazgos para recuperar lo publicado por Fernández Güell. A través de los poemas podemos hacer una semblanza y biografía de Rogelio .

También mencionó el trabajo minucioso del ordenamiento del libro, donde los poemas fueron agrupados por temáticas y estilos, en una primera etapa se encaminó por el romanticismo, luego por una poesía filosófica o espírita, y una tercera categoría no filosófica.

Entre los asistentes, además de algunos senadores y políticos, se encontraban los caricaturistas José Hernández y Rafael Barajas El Fisgón, quien fue invitado por la autora a hacer un comentario, por lo que planteó la necesidad de incluir en las ediciones a los que no eran tan cercanos a Madero, por ejemplo, a Juan Sarabia, quien era un gran poeta satírico que está olvidado y descuidado.