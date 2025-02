E

n 1965 cuando Carlos Montemayor se enteró de la muerte de los guerrilleros en ciudad Madera, decidió que un día iba a escribir quiénes eran los jóvenes que habían muerto por el ideal de la revolución socialista, porque la prensa los trataba de gavilleros robavacas. Después, en septiembre de 1968, se enteró que en Tesopaco, Sonora, habían fusilado a su amigo Óscar González y a cinco guerrilleros más que habían decidido continuar la lucha emprendida por Arturo Gámiz.

Estos acontecimientos le afectaron profundamente porque cuando estudiaba en la Universidad de Chihuahua había tratado a Arturo Gámiz, a Óscar González, a los hermanos Rodríguez Ford y había sentido una admiración y aprecio por ellos. Otro de los compañeros de ese tiempo era Saúl Chacón, sobreviviente del Grupo Popular Guerrillero, quien en entrevista que le hice en 2018 recordó que en 1962 Arturo Gámiz había organizado un recorrido de entrenamiento desde la sierra de Casas Grandes hasta Ignacio Zaragoza con un pequeño grupo integrado entre otros por Saúl, Francisco Ornelas, Carlos Montemayor y Arturo. Fueron 15 días a caballo de enriquecedora convivencia.

El compromiso que Carlos había asumido para reivindicar a sus compañeros de Chihuahua se pospuso, primero porque en 1985 inició el proyecto que culminó cinco años después con Guerra en el paraíso, considerada por Marco Antonio Campos una de las novelas más importantes del siglo XX ( La Jornada, 23/2/25).

Sobre este aplazamiento de la novela de la guerrilla en Chihuahua, Carlos expresó en 2004 a Javier Aranda del programa de radio Cruz y raya: “Cuando empecé a escribir la novela sentí tanta carga emocional, no tenía distancia suficiente para escribirla con objetividad, había muchas cosas que yo deseaba decir, no solamente los hechos tal cual, así que me vi obligado a hacer un rodeo para llegar a esta novela, y este rodeo fue Guerra en el paraíso”.

Después abrió una nueva ventana para recuperar las luchas indígenas, ininterrumpidas y silenciosas desde la Conquista hasta enero de 1994, de ahí surgió Chiapas, la rebelión indígena de México. Luego, él mismo contó que cuando se disponía a iniciar la tarea se le atravesaron los documentos policiacos de los años 50, con informes precisos de los agentes incrustados en la dirección del Partido Comunista y surgió intempestivamente la necesidad de escribir Los informes secretos (1999).