reo firmemente que el episodio gubernamental Sinaloa , realizado durante el mes de febrero está siendo un triunfo. Es más impresionante en los aciertos jurídico-penales que en la contención de migrantes. Pero es una verdad indiscutible que por la magnitud de los medios operativos empeñados es insostenible a largo plazo; sin embargo, cumplirá con su propósito de tranquilizar a Donald Trump.

Quizá en su diseño no se tomó en cuenta que, no obstante el buen resultado, éste corresponde sólo transitoriamente al compromiso con Trump y no a un propósito final.

Como dirían algunos: se ganó una batalla más no la guerra . Ese triunfo final estaría tan lejos que es válido afirmar que por donde vamos nunca se alcanzará. Como se ha demostrado durante 50 años, la sola acción policiaca-militar nunca será suficiente.

La pandemia de la droga, por darle un nombre, es tan multifacética que abarca todo lo imaginable. Afecta a todo individuo, comunidad, estado, región geográfica, país, actividad humana y concepto universal de futuro. Tal carácter hace que sea correcto pensar que sólo se le sometería con el esfuerzo universal de toda la humanidad. ¿Esto es realizable?

Aunque falta poner a prueba las opciones al prohibicionismo, las evidencias de las que disponemos hasta la fecha demuestran que la despenalización de la producción, posesión, comercio y consumo de ciertas drogas no conduce a mayores índices de consumo. Véase Uruguay, Holanda o Portugal.

Vale confirmar que en los países en los que se han despenalizado las drogas se han observado efectos beneficiosos sobre la salud, la seguridad pública y sobre los derechos humanos.

En México los esfuerzos de más de 50 años que se cuentan desde aquel decir nixoniano de declarar la guerra a las drogas por ser el enemigo público número uno (18 junio de 1971), inevitablemente han fracasado. Es momento de cambiar.

Hoy se produce, trafica, consume y muere más gente por ella que nunca. Es entonces una urgencia universal y radical cambiar de perspectiva. La actual fue un error global, vayamos por su control.

El cambio está en reducir las expectativas maximalistas de extinguir todo mal que provoque cualquiera sustancia, haciendo razonable mucho de lo que hoy se juzga como anatema en materia de consumo, producción y comercio de ella.