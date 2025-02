Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 28 de febrero de 2025, p. 12

Participantes en la clausura de la primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales exigieron eliminar 2 millones de plataformas de explotación sexual, evitar la violencia digital y aprobar una ley Olimpia en cada país de América.

Ahí, la activista Olimpia Coral Melo pidió que no se tome la legislación que lleva su nombre como una mordaza, sino como un derecho de las mujeres a estar seguras en Internet. Destacó que ya hay ley Olimpia en Argentina y Panamá, al pugnar por que en otras naciones se retome dicha norma.

En la antigua sede del Senado llamó a los representantes de grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook a asistir al próximo encuentro de defensoras digitales. Agregó que si realmente se quiere ayudar a combatir la violencia en la web, no se necesita más populismo legislativo ni más congresos en los que se hable, pero no haya consecuencias reales. Hay que obligar a los gobiernos a poner reglas en el ciberespacio y que no sean las empresas las que lo hagan.